Нафикова Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНафикова Татьяна Васильевна

Нафикова Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1974

Сын: Паршаков Станислав Владимирович

Отец ребёнка: Паршаков Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
24.12.1976

Дочь: Паршакова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Паршаков Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
25.09.1981

Дочь: Паршакова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Паршаков Владимир Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паршаков Владимир Григорьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close