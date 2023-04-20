Нафикова Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.08.1974
Сын: Паршаков Станислав Владимирович
Отец ребёнка: Паршаков Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
24.12.1976
Дочь: Паршакова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Паршаков Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
25.09.1981
Дочь: Паршакова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Паршаков Владимир Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно