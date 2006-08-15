Филиппов Василий
Место рождения
Дата рождения03.05.1960
Дата смерти15.08.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1960
Отец: Филиппов Николай
Мать: Филиппова Устинья
Бракосочетание
?.08.1984
Жена: Филиппова Людмила
Рождение ребёнка
17.04.1985
Дочь: Кадова Марина
Мать ребёнка: Филиппова Людмила
Рождение ребёнка
18.03.1994
Дочь: Гордеева Анна
Мать ребёнка: Филиппова Людмила
Смерть
15.08.2006
Похороны
Неизвестно
д. Дешково Псковская обл.