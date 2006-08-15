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Филиппов Василий

Место рождения

Зуйи, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads

Дата рождения

03.05.1960

Дата смерти

15.08.2006

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1960

Отец: Филиппов Николай

Мать: Филиппова Устинья

Зуйи, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
Бракосочетание
?.08.1984

Жена: Филиппова Людмила

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.04.1985

Дочь: Кадова Марина

Мать ребёнка: Филиппова Людмила

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.03.1994

Дочь: Гордеева Анна

Мать ребёнка: Филиппова Людмила

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
15.08.2006
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Похороны
Неизвестно
д. Дешково Псковская обл.
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