Зайнагабдинова (Зайнагабдинова) Гамбара Самигулловна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
?.12.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Сахиулла Губайдуллович
Рождение ребёнка
11.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Сахиулла Губайдуллович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1989
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно