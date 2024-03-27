Зайнагабдинова (Зайнагабдинова) Гамбара Самигулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнагабдинова (Зайнагабдинова) Гамбара Самигулловна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1905

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

Муж

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Зайнагабдинов Самигулла Губетулла Улы

Мать: Зайнагабдинова Гасса

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.12.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Сахиулла Губайдуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Сахиулла Губайдуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Развод
Неизвестно

Муж: Зайнагабдинов Сахиулла Губайдуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайнагабдинов Сахиулла Губайдуллович

Смерть
1989
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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