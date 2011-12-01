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Феденко Михаил Егорович
Феденко Михаил Егорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.12.2011
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Феденко (Шиховцова) Мария Геннадиевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.2011
Отец: не указан
Мать:
Феденко Мария Геннадиевна
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