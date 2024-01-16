Колосова Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Евдокия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Колосов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Колосов Яков Максимович

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1903

Сын: Колосов Варфоломей Яковлевич

Отец ребёнка: Колосов Яков Максимович

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Яков Максимович

Смерть
Неизвестно
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