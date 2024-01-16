Колосова Евдокия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Колосов Яков Максимович
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1903
Сын: Колосов Варфоломей Яковлевич
Отец ребёнка: Колосов Яков Максимович
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно