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Тургенев Степан Степанович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Тургенев Степан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1833

Сын: Тургенев Николай Степанович

Мать ребёнка: Тургенева Мария Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Тургенев Василий Степанович

Мать ребёнка: Тургенева Мария Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1838

Сын: Тургенев Федор Степанович

Мать ребёнка: Тургенева Мария Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.02.1840

Сын: Тургенев Александр Степанович

Мать ребёнка: Тургенева Мария Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.02.1842

Дочь: Китаева (Тургенева) Елизавета Степановна

Мать ребёнка: Тургенева Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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