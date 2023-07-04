Тургенев Степан Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Тургенев Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Тургенев Николай Степанович
Мать ребёнка: Тургенева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Тургенев Василий Степанович
Мать ребёнка: Тургенева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Тургенев Федор Степанович
Мать ребёнка: Тургенева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
18.02.1840
Сын: Тургенев Александр Степанович
Мать ребёнка: Тургенева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
18.02.1842
Дочь: Китаева (Тургенева) Елизавета Степановна
Мать ребёнка: Тургенева Мария Алексеевна
Смерть
Неизвестно