Буркова Анна Семеновна
Место рождения
Дата рождения27.06.1875 ст.
Дата смерти?.11.1942
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1875 ст.
Отец: Семен Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1911
Дочь: Буркова Нина Митрофановна
Отец ребёнка: Бурков Митрофан Семенович
Конганур, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
?.11.1942