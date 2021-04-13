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Буркова Анна Семеновна

Место рождения

Шургуял, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

27.06.1875 ст.

Дата смерти

?.11.1942

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1875 ст.

Отец: Семен Васильевич

Мать: не указана

Шургуял, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурков Митрофан Семенович

Рождение ребёнка
12.01.1911

Дочь: Буркова Нина Митрофановна

Отец ребёнка: Бурков Митрофан Семенович

Конганур, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
?.11.1942

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