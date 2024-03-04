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Артемьев Николай Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1931

Пол

Мужской

Добавил:

УФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1931

Отец: Артемьев Константин Дмитриевич

Мать: Артемьева-Жирнова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
02.02.1959

Дочь: Деречина-Артемьева Галина Николаевна

Мать ребёнка: Артемьева-Самойлова Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
23.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Артемьева-Самойлова Надежда Владимировна

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