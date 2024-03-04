Артемьев Николай Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1931
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1931
Рождение ребёнка
02.02.1959
Дочь: Деречина-Артемьева Галина Николаевна
Мать ребёнка: Артемьева-Самойлова Надежда Владимировна
Рождение ребёнка
23.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Артемьева-Самойлова Надежда Владимировна