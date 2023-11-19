Онопко (Гончарук) Ирина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онопко (Гончарук) Ирина Григорьевна

Место рождения

Заслав, Заславский уезд, Волынская губерния, Российская империя

Дата рождения

1906

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онопко Степан

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Онопко Степан

Смерть
1995

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