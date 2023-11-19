Онопко (Гончарук) Ирина Григорьевна
Место рожденияЗаслав, Заславский уезд, Волынская губерния, Российская империя
Дата рождения1906
Дата смерти1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Онопко Степан
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Онопко Степан