Багаев Артемий Прохоров
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1807 ст.
Отец: Багаев Прохор
Рождение ребёнка
Около 1821
Мать ребёнка: Багаева Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Мать ребёнка: Багаева Параскевья Игнатьева
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Багаева Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.
Дочь: Ирина Артемиевна
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Дочь: Федосья Артемиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Багаева Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно