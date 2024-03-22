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Багаев Артемий Прохоров

Место рождения

Туманы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807 ст.

Отец: Багаев Прохор

Мать: не указана

Туманы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Багаев Филипп Артемиевич

Мать ребёнка: Багаева Екатерина

Туманы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.

Сын: Багаев Стефан Артемиевич

Мать ребёнка: Багаева Параскевья Игнатьева

Туманы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Багаев Федор Артемиев

Мать ребёнка: Багаева Екатерина

Туманы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.

Дочь: Ирина Артемиевна

Мать ребёнка: не указана

Туманы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Дочь: Федосья Артемиевна

Мать ребёнка: не указана

Туманы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багаева Екатерина

Туманы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багаева Прасковья Игнатьева

Смерть
Неизвестно
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