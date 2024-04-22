Фролов Георгий
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смерти1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Фролов Иван
Мать: Фролова Пелагея
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фролова Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фролова Екатерина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1971