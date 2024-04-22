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Фролов Георгий

Место рождения

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1917

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Фролов Иван

Мать: Фролова Пелагея

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Екатерина Васильевна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Екатерина Васильевна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Екатерина Васильевна

Смерть
1971
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