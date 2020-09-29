Кузьмин Артем Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Артем Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.2020

Пол

Мужской

Отец

1974 г.р.

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.2020

Отец: Кузьмин Олег Николаевич

Мать: Кузьмина Гузалия Зиннуровна

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