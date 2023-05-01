Костенко Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костенко Олег
Мать ребёнка: Костенко Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костенко Игорь
Мать ребёнка: Костенко Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костенко Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костенко Андрей Александрович
Мать ребёнка: Костенко Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костенко Людмила