Костенко Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостенко Александр Григорьевич

Костенко Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Сидько Костенко Мария Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костенко Олег

Мать ребёнка: Костенко Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костенко Игорь

Мать ребёнка: Костенко Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костенко Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костенко Андрей Александрович

Мать ребёнка: Костенко Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костенко Людмила

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close