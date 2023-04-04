Костенко Виктор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1956
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1956
Отец: Костенко Павел Михайлович
Рождение ребёнка
27.04.1981
Сын: Костенко Алексей Викторович
Мать ребёнка: Костенко Елена Ивановна
Рождение ребёнка
15.03.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костенко Елена Ивановна