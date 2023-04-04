Костенко Виктор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостенко Виктор Павлович

Костенко Виктор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1956

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1981 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1956

Отец: Костенко Павел Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1981

Сын: Костенко Алексей Викторович

Мать ребёнка: Костенко Елена Ивановна

Рождение ребёнка
15.03.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костенко Елена Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close