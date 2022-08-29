Федотовских Офимья Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1794
Сын: Федотовских Прокопий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1802
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1806
Сын: Федотовских Федор
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно