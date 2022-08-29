Федотовских Офимья Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотовских Офимья Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1794 г.р.
Скрыто настройками приватности
1806 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1794

Сын: Федотовских Прокопий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1802

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1806

Сын: Федотовских Федор

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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