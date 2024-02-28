Бочкарников Николай Гаврилович
Место рождениясретенский район, ст. Куэнга, с.Дунаево
Дата рождения11.06.1954
Дата смерти15.06.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1977
Дочь: Мусатова (Бочкарникова) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Бочкарникова Вера Викторовна
Рождение ребёнка
21.04.1978
Сын: Бочкарников Денис Николаевич
Мать ребёнка: Бочкарникова Вера Викторовна
Рождение ребёнка
19.04.1984
Сын: Бочкарников Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Юнжакова Татьяна Анатольевна
Смерть
15.06.1993