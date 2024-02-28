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Бочкарников Николай Гаврилович

Место рождения

сретенский район, ст. Куэнга, с.Дунаево

Дата рождения

11.06.1954

Дата смерти

15.06.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1954

Отец: Бочкарников Гаврил Деомидович

Мать: Бочкарникова (Овчинникова) Валентина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочкарникова Вера Викторовна

Рождение ребёнка
23.02.1977

Дочь: Мусатова (Бочкарникова) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Бочкарникова Вера Викторовна

Шелехов, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.04.1978

Сын: Бочкарников Денис Николаевич

Мать ребёнка: Бочкарникова Вера Викторовна

Шелехов, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
19.04.1984

Сын: Бочкарников Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Юнжакова Татьяна Анатольевна

Шелехов, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
15.06.1993
Шелехов, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область

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