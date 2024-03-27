Банкова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банкова Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Банков Иуда

Отец ребёнка: Банков Самуил

Рождение ребёнка
1864

Сын: Банков Борис Самойлович

Отец ребёнка: Банков Самуил

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Мошкович Розалия

Отец ребёнка: Банков Самуил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Белла Самуиловна

Отец ребёнка: Банков Самуил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Банков Самуил

Смерть
Неизвестно
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