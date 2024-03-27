Банкова Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1860
Сын: Банков Иуда
Отец ребёнка: Банков Самуил
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Банков Самуил
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Мошкович Розалия
Отец ребёнка: Банков Самуил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Белла Самуиловна
Отец ребёнка: Банков Самуил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Банков Самуил
Смерть
Неизвестно