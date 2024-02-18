Сивкова Анастасия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.02.2010
Дочь: Сивкова Алина Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.10.2018
Дочь: Сивкова Есения Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности