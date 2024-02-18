Сивкова Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивкова Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.02.2010

Дочь: Сивкова Алина Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.10.2018

Дочь: Сивкова Есения Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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