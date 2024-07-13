Насунов Чингиз
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1977
Отец: Насунов Валерий
Мать: Насунова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Насунова Сага
Рождение ребёнка
05.02.1997
Дочь: Насунова Людмила
Мать ребёнка: Насунова Сага
Рождение ребёнка
10.02.2011
Дочь: Насунова Алтана
Мать ребёнка: Насунова Сага