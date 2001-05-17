Ребрунов Сергей Иванович
Место рожденияКондраково
Дата рождения21.02.1929
Дата смерти17.05.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ребрунова (Краснова) Валентина Николаевна
Смерть
17.05.2001
Кондраково, Муромский муниципальный район, Владимирская область