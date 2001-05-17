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Ребрунов Сергей Иванович

Место рождения

Кондраково

Дата рождения

21.02.1929

Дата смерти

17.05.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1929

Отец: Ребрунов (Дубинин) Иван Васильевич

Мать: Ребрунова (Пичугина) Дарья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ребрунова (Краснова) Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
30.07.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ребрунова (Краснова) Валентина Николаевна

Смерть
17.05.2001
Кондраково, Муромский муниципальный район, Владимирская область

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