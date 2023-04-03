Шмакова (Бурлет) Алла Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.02.1967
Сын: Шмаков Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Шмаков Владимир Васильевич
Арайлы, Целиноградский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
25.08.1969
Дочь: Кобзикова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Шмаков Владимир Васильевич
КССР, Целиноградская область, Державинский район, совхоз Львовский
Рождение ребёнка
14.06.1972
Сын: Шмаков Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Шмаков Владимир Васильевич
КССР, Целиноградская область, Державинский район, совхоз Львовский
Рождение ребёнка
25.04.1976
Дочь: Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Шмаков Владимир Васильевич
КССР, Целиноградская область, Державинский район, совхоз Львовский
Бракосочетание
Неизвестно