Шмакова (Бурлет) Алла Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмакова (Бурлет) Алла Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1944

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1967

Сын: Шмаков Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Шмаков Владимир Васильевич

Арайлы, Целиноградский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
25.08.1969

Дочь: Кобзикова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Шмаков Владимир Васильевич

КССР, Целиноградская область, Державинский район, совхоз Львовский
Рождение ребёнка
14.06.1972

Сын: Шмаков Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Шмаков Владимир Васильевич

КССР, Целиноградская область, Державинский район, совхоз Львовский
Рождение ребёнка
25.04.1976

Дочь: Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Шмаков Владимир Васильевич

КССР, Целиноградская область, Державинский район, совхоз Львовский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмаков Владимир Васильевич

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