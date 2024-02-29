Кузнецова Лукерья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Сын: Кузнецов Евсей Григорьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Кузнецова Авдотья Григорьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Сын: Кузнецов Артамон Григорьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно