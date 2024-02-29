Кузнецова Лукерья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Лукерья Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ОТ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1799 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Сын: Кузнецов Евсей Григорьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Трофимович

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Кузнецова Авдотья Григорьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Трофимович

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Сын: Кузнецов Артамон Григорьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Трофимович

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Григорий Трофимович

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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