Салахетдин Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСалахетдин

Салахетдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1925 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салахетдинов Анвяр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Салахетдинов Хайдяр

Мать ребёнка: не указана

д.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно

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