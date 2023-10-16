Артемова Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемова Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.11.1991

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1930

Сын: Артемов Руслан Александрович

Отец ребёнка: Артемов Александр Иванович

Рождение ребёнка
05.06.1939

Дочь: Кошуба Галина Алекандровна

Отец ребёнка: Артемов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Притыкина Надежда Александровна

Отец ребёнка: Артемов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федоренко Любовь Александровна

Отец ребёнка: Артемов Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемов Александр Иванович

Смерть
10.11.1991
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