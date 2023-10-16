Артемова Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.11.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.04.1930
Сын: Артемов Руслан Александрович
Отец ребёнка: Артемов Александр Иванович
Рождение ребёнка
05.06.1939
Дочь: Кошуба Галина Алекандровна
Отец ребёнка: Артемов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Притыкина Надежда Александровна
Отец ребёнка: Артемов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федоренко Любовь Александровна
Отец ребёнка: Артемов Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.11.1991