Бендер Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБендер Филипп

Бендер Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1771 г.р.

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бендер (Buchner Бухнер) Маргарета

Рождение ребёнка
1793

Сын: Бендер Николаус

Мать ребёнка: Бендер (Buchner Бухнер) Маргарета

Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Бендер) Катарина Маргарета

Мать ребёнка: Бендер (Buchner Бухнер) Маргарета

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.