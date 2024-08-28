Бендер Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Сын: Бендер Николаус
Мать ребёнка: Бендер (Buchner Бухнер) Маргарета
Рождение ребёнка
1797
Дочь: (Бендер) Катарина Маргарета
Мать ребёнка: Бендер (Buchner Бухнер) Маргарета
Смерть
Неизвестно