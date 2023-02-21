Попова Ирина Силина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Ирина Силина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Попов Иван Михеев

Отец ребёнка: Попов Михей Иванов

Рождение ребёнка
1840

Сын: Попов Павел Михеев

Отец ребёнка: Попов Михей Иванов

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Попова Матрова Михеевна

Отец ребёнка: Попов Михей Иванов

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Попова Марфа Михеевна

Отец ребёнка: Попов Михей Иванов

Рождение ребёнка
1848

Сын: Попов Василий Михеев

Отец ребёнка: Попов Михей Иванов

Рождение ребёнка
1851

Сын: Попов Феодот Михеев

Отец ребёнка: Попов Михей Иванов

Рождение ребёнка
1852

Сын: Попов Захар Михеев

Отец ребёнка: Попов Михей Иванов

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Попова Пелагея Михеевна

Отец ребёнка: Попов Михей Иванов

Смерть
Неизвестно
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