Попова Ирина Силина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1839
Сын: Попов Иван Михеев
Отец ребёнка: Попов Михей Иванов
Рождение ребёнка
1840
Сын: Попов Павел Михеев
Отец ребёнка: Попов Михей Иванов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Попова Матрова Михеевна
Отец ребёнка: Попов Михей Иванов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Попова Марфа Михеевна
Отец ребёнка: Попов Михей Иванов
Рождение ребёнка
1848
Сын: Попов Василий Михеев
Отец ребёнка: Попов Михей Иванов
Рождение ребёнка
1851
Сын: Попов Феодот Михеев
Отец ребёнка: Попов Михей Иванов
Рождение ребёнка
1852
Сын: Попов Захар Михеев
Отец ребёнка: Попов Михей Иванов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Попова Пелагея Михеевна
Отец ребёнка: Попов Михей Иванов
Смерть
Неизвестно