Хоржевский Геннадий
Место рожденияг. Новокузнецк, Кемеровская Область
Дата рождения27.11.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1949
Отец: Хоржевский Павел
Мать: (Ушакова) Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.1972
Дочь: Рязанова Ирина
Мать ребёнка: Хоржевская (Баранова) Галина
Рождение ребёнка
23.07.1978
Дочь: (Хоржевская) Екатерина
Мать ребёнка: Хоржевская (Баранова) Галина