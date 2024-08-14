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Хоржевский Геннадий

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Место рождения

г. Новокузнецк, Кемеровская Область

Дата рождения

27.11.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1949

Отец: Хоржевский Павел

Мать: (Ушакова) Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хоржевская (Баранова) Галина

Развод
Неизвестно

Жена: Хоржевская (Баранова) Галина

Рождение ребёнка
03.10.1972

Дочь: Рязанова Ирина

Мать ребёнка: Хоржевская (Баранова) Галина

Рождение ребёнка
23.07.1978

Дочь: (Хоржевская) Екатерина

Мать ребёнка: Хоржевская (Баранова) Галина

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