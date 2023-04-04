(Полосатова) Елизавета Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1913
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Рождение ребёнка
09.08.1902
Отец ребёнка: Крылов Никита Захарович
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Крылов Никита Захарович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Крылов Никита Захарович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Крылов Никита Захарович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Серафима Никитична
Отец ребёнка: Крылов Никита Захарович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Крылов Никита Захарович
Смерть
1913
Причина смерти: Роды