(Полосатова) Елизавета Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Полосатова) Елизавета Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1913

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Полосатов Дмитрий Григорьевич

Мать: Полосатова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
09.08.1902

Сын: Крылов Порфирий Никитич

Отец ребёнка: Крылов Никита Захарович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Крылов Аркадий Никитич

Отец ребёнка: Крылов Никита Захарович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Крылов Анатолий Никитич

Отец ребёнка: Крылов Никита Захарович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Крылов Дмитрий Никитич

Отец ребёнка: Крылов Никита Захарович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Серафима Никитична

Отец ребёнка: Крылов Никита Захарович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Крылов Владимир Никитич

Отец ребёнка: Крылов Никита Захарович

Смерть
1913
Причина смерти: Роды
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