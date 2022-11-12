Лапшов Лев Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшов Лев Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.2022

Отец: Лапшов Алексей Дмитриевич

Мать: Лапшова Дарья Владимировна

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