Изотова (Брикнер) Евгения Васильевна
Место рожденияПолыгорская дистанция
Дата рожденияВычислено 1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1836 ст.
Отец: Брикнер Василий Стефанович
Полыгорская дистанция
Дочь унтер-шихтмейстера Полыгорской дистанции.
Бракосочетание
15.01.1856 ст.
Дочь унтер-шихтмейстера Полыгорской дистанции. Брак 20-летней Евгении с пермским мещанином Федором Евстафиевичем Изотовым, 22 лет. Запись в МК СТЦ Перми за 1855-1859 гг.
Бракосочетание
15.01.1856 ст.
Дочь унтер-шихтмейстера Полыгорской дистанции. Жених - Пермский мещанин. Жениху - 22 года.
Смерть
Неизвестно