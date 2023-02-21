Изотова (Брикнер) Евгения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изотова (Брикнер) Евгения Васильевна

Место рождения

Полыгорская дистанция

Дата рождения

Вычислено 1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1811 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1836 ст.

Отец: Брикнер Василий Стефанович

Мать: не указана

Полыгорская дистанция
Дочь унтер-шихтмейстера Полыгорской дистанции.
Бракосочетание
15.01.1856 ст.

Муж: не указан

Пермь, Пермский, Пермский край
Дочь унтер-шихтмейстера Полыгорской дистанции. Брак 20-летней Евгении с пермским мещанином Федором Евстафиевичем Изотовым, 22 лет. Запись в МК СТЦ Перми за 1855-1859 гг.
Бракосочетание
15.01.1856 ст.

Муж: Изотов Федор Евстафиевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Дочь унтер-шихтмейстера Полыгорской дистанции. Жених - Пермский мещанин. Жениху - 22 года.
Смерть
Неизвестно
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