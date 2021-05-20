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Поливалова Матрена Никитична

Место рождения

Бордуково, Кимрский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

22.02.1902 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бордуково, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поливалов Михаил Никитич

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Поливалов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Поливалов Михаил Никитич

Петухово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Поливалов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Поливалов Михаил Никитич

Петухово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Смерть
22.02.1902 ст.
Петухово, Кимрский муниципальный район, Тверская область

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