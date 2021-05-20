Поливалова Матрена Никитична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смерти22.02.1902 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Поливалов Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Поливалов Михаил Никитич
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Поливалов Иван Михайлович
Отец ребёнка: Поливалов Михаил Никитич
Смерть
22.02.1902 ст.