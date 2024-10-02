Абрамова (Таранина (Квартальнова)) Мария
Место рожденияд. Новосёлки, Парголовская волость, Петербургского уезда, Петербургской губернии
Дата рождения05.04.1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1770
Отец: Таранин (Квартальнов) Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
27.07.1785
Муж: Абрамов Иван
Рождение ребёнка
1790
Сын: Абрамов Павел
Отец ребёнка: Абрамов Иван