Абрамова (Таранина (Квартальнова)) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамова (Таранина (Квартальнова)) Мария

Абрамова (Таранина (Квартальнова)) Мария

Место рождения

д. Новосёлки, Парголовская волость, Петербургского уезда, Петербургской губернии

Дата рождения

05.04.1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1770

Отец: Таранин (Квартальнов) Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
27.07.1785

Муж: Абрамов Иван

Рождение ребёнка
1790

Сын: Абрамов Павел

Отец ребёнка: Абрамов Иван

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.