Брагин Игорь Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брагин Игорь Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.2009

Дочь: Брагина Полина Игоревна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.06.2015

Сын: Брагин Даниил Игоревич

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Бракосочетание
Неизвестно

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