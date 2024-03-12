Брагин Игорь Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.01.2009
Дочь: Брагина Полина Игоревна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.06.2015
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности