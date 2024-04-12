Ильинский Евгений Александрович
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смерти21.01.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Образование
1952
Воронежский лесотехнический институт
Бракосочетание
27.06.1954
Большие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильинская Евгения Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
лесничий, директор лесхоза Рязанского района г. Рязани
Смерть
21.01.1982
Вольгинский, Петушинский муниципальный район, Владимирская область