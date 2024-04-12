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Ильинский Евгений Александрович

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Место рождения

Преображеновка, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1928

Дата смерти

21.01.1982

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Ильинский Александр Иванович

Мать: Ильинская Елизавета Ивановна

Преображеновка, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Образование
1952
Воронежский лесотехнический институт
Бракосочетание
27.06.1954

Жена: Ильинская Евгения Федоровна

Большие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильинская Евгения Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
лесничий, директор лесхоза Рязанского района г. Рязани
Смерть
21.01.1982
Вольгинский, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
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