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Скуртол Анатолий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скуртол Матвей

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скуртол Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скуртол Марина Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скуртол Игорь Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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