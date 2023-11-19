Скуртол Анатолий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скуртол Матвей
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скуртол Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скуртол Марина Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скуртол Игорь Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно