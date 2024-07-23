Ордина Агафья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
д. Татариново
Рождение ребёнка
1765
Сын: Ордин Аксентий Прохорович
Отец ребёнка: Ордин Прохор Петрович
д. Татариново
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Ксения Прохоровна
Отец ребёнка: Ордин Прохор Петрович
д. Татариново
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Ордин Прохор Петрович
д. Татариново
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Устинья Прохоровна
Отец ребёнка: Ордин Прохор Петрович
д. Татариново
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Ордин Прохор Петрович
д. Татариново
Смерть
Неизвестно