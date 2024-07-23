Ордина Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордина Агафья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ордин Прохор Петрович

д. Татариново
Рождение ребёнка
1765

Сын: Ордин Аксентий Прохорович

Отец ребёнка: Ордин Прохор Петрович

д. Татариново
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Ксения Прохоровна

Отец ребёнка: Ордин Прохор Петрович

д. Татариново
Рождение ребёнка
1773

Сын: Ордин Ермило Прохорович

Отец ребёнка: Ордин Прохор Петрович

д. Татариново
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Устинья Прохоровна

Отец ребёнка: Ордин Прохор Петрович

д. Татариново
Рождение ребёнка
1779

Сын: Ордин Василий Прохорович

Отец ребёнка: Ордин Прохор Петрович

д. Татариново
Смерть
Неизвестно

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