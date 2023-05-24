Демченко Ганна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демченко Ганна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1936

Дочь: Кравец Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Демченко Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Демченко Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Демченко Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Демченко -Небрат Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Демченко Михаил Андреевич

Смерть
Неизвестно

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