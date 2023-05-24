Демченко Ганна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1936
Дочь: Кравец Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Демченко Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1938
Сын: Демченко Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Демченко Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Демченко -Небрат Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Демченко Михаил Андреевич
Смерть
Неизвестно