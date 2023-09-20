Клементьев Григорей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Харитонов Сын Клементей
Мать: Гаврилова Дочь Анна
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Клементьев Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Гаврилова Василиса
Аятское, Невьянский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаврилова Василиса
Работа или профессия
Неизвестно
струговой подмастерье
Смерть
1789