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Клементьев Григорей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Харитонов Сын Клементей

Мать: Гаврилова Дочь Анна

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Клементьев Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Гаврилова Василиса

Аятское, Невьянский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Василиса

Работа или профессия
Неизвестно
струговой подмастерье
Смерть
1789
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