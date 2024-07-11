Волкова (Ушакова) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Ушакова) Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ушаков Василий Алексеевич

Мать: Ушакова (Денисова) Марфа Егоровна

Рождение ребёнка
05.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Петровка, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Петровка, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Петровка, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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