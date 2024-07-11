Волкова (Ушакова) Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно