Битарова (Назарец) Виктория Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Битарова (Назарец) Виктория Анатольевна

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Место рождения

г.Рыбница Молдавская ССР

Дата рождения

17.06.1972

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1972

Отец: Назарец Анатолий Семенович

Мать: Назарец Ольга Михайловна

г.Рыбница Молдавская ССР
Бракосочетание
04.04.1992

Муж: Битаров Алексей Шотаевич

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
07.07.1992

Дочь: Битарова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Битаров Алексей Шотаевич

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
11.03.1997

Дочь: Битарова Алена Алексеевна

Отец ребёнка: Битаров Алексей Шотаевич

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
02.11.2002

Сын: Битаров Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Битаров Алексей Шотаевич

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

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