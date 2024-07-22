Битарова (Назарец) Виктория Анатольевна
Место рожденияг.Рыбница Молдавская ССР
Дата рождения17.06.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1972
г.Рыбница Молдавская ССР
Бракосочетание
04.04.1992
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
07.07.1992
Дочь: Битарова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Битаров Алексей Шотаевич
Рождение ребёнка
11.03.1997
Дочь: Битарова Алена Алексеевна
Отец ребёнка: Битаров Алексей Шотаевич
Рождение ребёнка
02.11.2002
Сын: Битаров Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Битаров Алексей Шотаевич