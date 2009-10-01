Юсупов Алмаз Азмуханович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮсупов Алмаз Азмуханович

Юсупов Алмаз Азмуханович

Место рождения

Татарстан, Мамадышский р-н, с. Верхние Суни

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.10.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарстан, Мамадышский р-н, с. Верхние Суни
Рождение ребёнка
21.11.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
1984

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
?.10.2009
Татарстан, Мамадышский р-н, д. Верхние Суни
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close