Юсупов Алмаз Азмуханович
Место рожденияТатарстан, Мамадышский р-н, с. Верхние Суни
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.10.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.11.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
1984
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.10.2009
Татарстан, Мамадышский р-н, д. Верхние Суни