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Урусов Константин Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

После 1956

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Урусов Степан Иванович

Мать: Урусова (Урусова) Федора Порфильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Урусова Таисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Урусова Мария

Рождение ребёнка
1916

Сын: Василий Константинович

Мать ребёнка: Урусова Таисия

Рождение ребёнка
22.06.1918

Сын: Алексей Константинович

Мать ребёнка: Урусова Таисия

Рождение ребёнка
10.06.1920

Дочь: Марина Константиновна

Мать ребёнка: Урусова Мария

Смерть
После 1956

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