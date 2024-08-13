Урусов Константин Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиПосле 1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Урусова Таисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Урусова Мария
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Урусова Таисия
Рождение ребёнка
22.06.1918
Мать ребёнка: Урусова Таисия
Рождение ребёнка
10.06.1920
Дочь: Марина Константиновна
Мать ребёнка: Урусова Мария
Смерть
После 1956