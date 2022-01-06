Мейшутович Мерьема
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мейшутович Ева Самуиловна
Отец ребёнка: Мейшутович Самуил Мустафович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мейшутович Иосиф Самуилович
Отец ребёнка: Мейшутович Самуил Мустафович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мейшутович Муня Самуиловна
Отец ребёнка: Мейшутович Самуил Мустафович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Пермякова (Мейшутович) Зинаида Самуиловна
Отец ребёнка: Мейшутович Самуил Мустафович
Смерть
Неизвестно