Мейшутович Мерьема — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович Мерьема

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мейшутович Ева Самуиловна

Отец ребёнка: Мейшутович Самуил Мустафович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мейшутович Иосиф Самуилович

Отец ребёнка: Мейшутович Самуил Мустафович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мейшутович Самуил Мустафович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мейшутович Муня Самуиловна

Отец ребёнка: Мейшутович Самуил Мустафович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Пермякова (Мейшутович) Зинаида Самуиловна

Отец ребёнка: Мейшутович Самуил Мустафович

Смерть
Неизвестно

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