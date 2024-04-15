Рудоменко Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудоменко Надежда Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1888 ст.

Сын: Рудоменко Павел Данилович

Отец ребёнка: Рудоменко Даниил Васильевич

Рудневка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHW-C?i=567&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудоменко Даниил Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Рудневка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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