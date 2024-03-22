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Уварова (Маркина) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Калужская область Жуковский район г белоусово

Дата рождения

27.01.1986

Пол

Женский

Добавил:

ТУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1986

Отец: Маркин Николай Матвеевич

Мать: Маркина Ольга Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уваров Андрей Валериевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уваров Андрей Валериевич

Рождение ребёнка
08.11.2008

Сын: Уваров Артём Андреевич

Отец ребёнка: Уваров Андрей Валериевич

Рождение ребёнка
19.01.2010

Дочь: Уварова Кристина Андреевна

Отец ребёнка: Уваров Андрей Валериевич

Рождение ребёнка
01.03.2014

Дочь: Уварова Милана Андреевна

Отец ребёнка: Уваров Андрей Валериевич

Рождение ребёнка
03.11.2017

Дочь: Уварова Марианна Андреевна

Отец ребёнка: Уваров Андрей Валериевич

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