Уварова (Маркина) Татьяна Николаевна
Место рожденияКалужская область Жуковский район г белоусово
Дата рождения27.01.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1986
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.2008
Отец ребёнка: Уваров Андрей Валериевич
Рождение ребёнка
19.01.2010
Дочь: Уварова Кристина Андреевна
Отец ребёнка: Уваров Андрей Валериевич
Рождение ребёнка
01.03.2014
Дочь: Уварова Милана Андреевна
Отец ребёнка: Уваров Андрей Валериевич
Рождение ребёнка
03.11.2017
Дочь: Уварова Марианна Андреевна
Отец ребёнка: Уваров Андрей Валериевич