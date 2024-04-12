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Никифор Федоров

Место рождения

Холдеево, Можайский, Московская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Федор

Мать: не указана

Холдеево, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Акилина Никифорова

Мать ребёнка: Варвара Михайлова

Холдеево, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Михаил Никифоров

Мать ребёнка: Варвара Михайлова

Холдеево, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Егор Никифоров

Мать ребёнка: Варвара Михайлова

Холдеево, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Евдокия Никифорова

Мать ребёнка: Варвара Михайлова

Холдеево, Можайский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Михайлова

Смерть
Неизвестно
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