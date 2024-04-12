Никифор Федоров
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Акилина Никифорова
Мать ребёнка: Варвара Михайлова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Михаил Никифоров
Мать ребёнка: Варвара Михайлова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Егор Никифоров
Мать ребёнка: Варвара Михайлова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Евдокия Никифорова
Мать ребёнка: Варвара Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Михайлова
Смерть
Неизвестно