Курочкина (Козырева) Варвара Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Козырев Сергей Алексеевич
Мать: Козырева Мария Ивановна
Бракосочетание
Около 1917
Рождение ребёнка
26.01.1918
Сын: Курочкин Алексей Саввович
Отец ребёнка: Курочкин-Крупин Савва Алексеевич
Воспреемники Александр Сергеевич Козырев Анастасия Алексеевна Кошкина
Рождение ребёнка
14.09.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курочкин-Крупин Савва Алексеевич
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курочкин-Крупин Савва Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
ткацкая фабрика, ткачиха
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1968