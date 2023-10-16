Курочкина (Козырева) Варвара Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Козырева) Варвара Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1874 г.р.

Муж

1894 г.р.

Дети

1918 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Козырев Сергей Алексеевич

Мать: Козырева Мария Ивановна

Бракосочетание
Около 1917

Муж: Курочкин-Крупин Савва Алексеевич

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.01.1918

Сын: Курочкин Алексей Саввович

Отец ребёнка: Курочкин-Крупин Савва Алексеевич

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Воспреемники Александр Сергеевич Козырев Анастасия Алексеевна Кошкина
Рождение ребёнка
14.09.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курочкин-Крупин Савва Алексеевич

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Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курочкин-Крупин Савва Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
ткацкая фабрика, ткачиха
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1968
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