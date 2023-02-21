Зорина Марфа Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смерти10.08.1868 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Сальникова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Зорин Василий Иванов
Кожухово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.01.1857 ст.
Дочь: Зорина Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Зорин Василий Иванов
Рождение ребёнка
02.06.1865 ст.
Дочь: Зорина Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Зорин Василий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зорин Василий Иванов
Смерть
10.08.1868 ст.