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Зорина Марфа Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

10.08.1868 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Сальникова Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Зорин Василий Иванов

Кожухово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.01.1857 ст.

Дочь: Зорина Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Зорин Василий Иванов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.06.1865 ст.

Дочь: Зорина Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Зорин Василий Иванов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорин Василий Иванов

Смерть
10.08.1868 ст.
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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