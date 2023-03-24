Кельм Люцина Христофоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кельм Самуил
Рождение ребёнка
01.01.1904
Дочь: Сисько (Кельм) Мария Самуиловна
Отец ребёнка: Кельм Самуил
Александровка, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край