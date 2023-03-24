Кельм Люцина Христофоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кельм Люцина Христофоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1904 г.р.
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Добавил:

ОС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кельм Самуил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кельм Самуил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кельм Самуил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кельм Самуил

Рождение ребёнка
01.01.1904

Дочь: Сисько (Кельм) Мария Самуиловна

Отец ребёнка: Кельм Самуил

Александровка, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Около 1957

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