Танагель Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1877
Сын: Танагель Евгений Александрович
Отец ребёнка: Танагель Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.06.1899
Дочь: Танагель Мария Александровна
Отец ребёнка: Танагель Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.11.?
Сын: Танагель Николай Александрович
Отец ребёнка: Танагель Александр Дмитриевич
Смерть
Неизвестно