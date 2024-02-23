Танагель Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Танагель Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Танагель Евгений Александрович

Отец ребёнка: Танагель Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.06.1899

Дочь: Танагель Мария Александровна

Отец ребёнка: Танагель Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
11.11.?

Сын: Танагель Николай Александрович

Отец ребёнка: Танагель Александр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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